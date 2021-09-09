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2021年9月9日星期四
通通識 第723期
教局推九一八教材講座系列 課程主任：凝練民族精神 校長：敏感期教師難深化活動
港專本學年停辦夜中學 教局：兩機構將支援學生過渡
深圳學習中心直播課堂 跨境生試驗「同步返學」
獎牌背後的難關
時事議題：本港運動發展政策及挑戰
時事議題：答題指引
概念解碼：文化軟實力
爆point大全：無人駕駛技術
生活看通識：選秀節目
新聞焦點：「祝融號」火星車運行92日 完成既定探測任務
新聞有常識：分辨假資訊
新聞有常識：答案
真假fun一fun：德國人愛計劃？
流行世界：扭計骰世界盃
每周一圖：貓頭鷹愛在樹上休息
新聞焦點：「祝融號」火星車運行92日 完成既定探測任務
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【明報專訊】■8月18日（現代中國）
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教局推九一八教材講座系列 課程主任：凝練民族精神 校長：敏感期教師難深化活動
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深圳學習中心直播課堂 跨境生試驗「同步返學」
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