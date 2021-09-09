教育
通通識 第723期

生活看通識：選秀節目

【明報專訊】近年偶像選秀節目熱潮興起，無論是內地、韓國、香港，不同類型的選秀節目推陳出新。選秀節目為何能引起各地人民的關注？當中反映了什麼全球化相關的趨勢？

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