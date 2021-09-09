教育
通通識 第723期

獎牌背後的難關

【明報專訊】東京奧運香港隊成績優異，打破了多項香港紀錄，更奪得1金2銀3銅合共6面獎牌，為歷屆奧運最佳成績。運動員奪得佳績的同時，社會也掀起本地運動員培訓資源不足等討論。

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