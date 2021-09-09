深圳學習中心直播課堂 跨境生試驗「同步返學」

林鄭：已要求教局研究推廣

鳳溪第一小學校長朱偉林稱，全校有約四成、逾300名跨境生，其中45人本周一起於其校設立的內地學習中心上課，課室有大熒幕，供學生收看所屬班別的直播課堂，上課期間有內地教育機構導師從旁協助，「盡量做個環境氣氛，有一班同學上課」；至於未參與的跨境生，則是因為考慮到中心的地點，或對試驗計劃持觀望態度，如他們有意參與，可按月加入。

朱又稱，學校經招標程序後，與一間內地教育機構合作，而相關費用全數由家長支付，學校沒有津貼，也沒有收取家長費用，期望教育局為此提供特別津貼支援跨境生。

費用家長自付 校長盼教局津貼

特首林鄭月娥昨於立法會表示，兩萬多名跨境學童已長時間未能回校出席面授課，得悉有學校於深圳成立中心，讓跨境學生可以到中心「見同學，一起上堂，有課外活動」，已要求教育局長研究如何促成於深圳有更多這類中心，幫助跨境學童參與課堂。