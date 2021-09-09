港專本學年停辦夜中學 教局：兩機構將支援學生過渡

上年夜中學生1127人 5年低

教育局長楊潤雄昨書面回覆立法會議員查詢，就港專早前宣布本學年起停辦夜中學，局方指已在7月中旬與新周期（2021/22至2025/26學年）的辦學機構溝通，要求他們為受停辦影響的學員提供適切的協助，包括開辦與上學年相同的高中課程選修科，以便學員過渡和減低對他們的影響。

本周期3機構開辦夜中學

教育局指，已有兩間機構為受影響學員設講座，以講解相關安排及支援措施，更有個別機構提供免費暑期課程予註冊學員，盼助他們在學業上的過渡，稱有關安排至今進展良好。當局指本周期委託3間認可辦學機構開辦夜中學課程，根據教育局網頁，包括香港華德福教育基金會瑪利亞書院、香港路德會、路德會官塘夜校。不過夜中學入讀人數正下跌，當局指上學年（2020/21學年）僅1127人入讀各級夜中學課程，屬5年新低，較對上一學年少27人。