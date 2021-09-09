教局推九一八教材講座系列 課程主任：凝練民族精神 校長：敏感期教師難深化活動

教育局總課程發展主任（個人、社會及人文教育組）葉深銘昨於網上專欄「局中人語」撰文稱，今年是九一八事變（又稱瀋陽事變）90周年，以史為鑑，紀念九一八事變令人反思中國人民捍衛國家主權和維護人民福祉的重要性，而「現今祖國已日益富強，國際地位舉足輕重」，須好好建設國家，珍惜得來不易的和平日子，並培育下一代的國家觀念及愛國意識。

提港日佔時期 與內地「同甘共苦」

翻查教育局「九一八事變與抗日戰爭」歷史專題簡報（見表），題為「日本侵略中國事件」的時間軸記錄1931年九一八事變至1945年日本投降的事件，指中國經歷14年艱苦磨難的戰爭歲月；並以「內地、香港同甘共苦的經歷」時間軸比對，1941年日本佔領香港至1945年日本投降，香港經歷三年零八個月日佔時期，指「內地、香港在同一歷史卷軸上，同甘共苦」。

有學校校長稱，認同要教學生國民身分認同，惟現時處過渡期，國情活動數量較以往密集，相信各校需要適應，望有彈性容讓學校按校本情况決定活動規模大小。校長又指，現時國情活動資源以知識層面為主，於現時敏感時期，教師難轉化及構思有趣味、深化的活動。

教育局又提及多範疇已有國民教育，包括幼稚園課程加強中華文化元素，小學常識科培養學生欣賞國家歷史與文化的情懷，初中中史增加近現代史的比重，高中落實公民與社會發展科。