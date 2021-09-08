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2021年9月8日星期三
語文同樂 第520期
生涯規劃 九成中學已設常額教席 教局更新指引涵蓋初中 提21推行建議
設劇場健身室 聖士提反新大樓明年啟用
DSE考生錄10年新低 東華學院收909新生超預期
大人ing：年輕導演英華時
大人ing：挾原創劇本 闖進電影界
時事中文：港鐵書法
文言滿fun：《笑林廣記》「交友」不中伏
What's News ?：夏日潮流文化
字煮文化：月餅寄團圓
微故事：〈珍惜〉
文字發酵：力求上進
參考答案
Talk of the town：Central Market
Talk of the town：The Bauhaus style
Answers, Talk of the town
Comic：Hans Christian Andersen
Story：A special eulogy
Answers, Story
文字發酵：力求上進
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【明報專訊】■找正字
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生涯規劃 九成中學已設常額教席 教局更新指引涵蓋初中 提21推行建議
設劇場健身室 聖士提反新大樓明年啟用
DSE考生錄10年新低 東華學院收909新生超預期
大人ing：年輕導演英華時
大人ing：挾原創劇本 闖進電影界
時事中文：港鐵書法
文言滿fun：《笑林廣記》「交友」不中伏
What's News ?：夏日潮流文化
字煮文化：月餅寄團圓
微故事：〈珍惜〉
文字發酵：力求上進
參考答案
Talk of the town：Central Market
Talk of the town：The Bauhaus style
Answers, Talk of the town
Comic：Hans Christian Andersen
Story：A special eulogy
Answers, Story
生涯規劃 九成中學已設常額教席 教局更新指引涵蓋初中 提21推行建議
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字煮文化：月餅寄團圓
微故事：〈珍惜〉
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Comic：Hans Christian Andersen
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