生涯規劃 九成中學已設常額教席 教局更新指引涵蓋初中 提21推行建議

教育局首席教育主任鄭國仁昨於「局中人語」專欄表示，學校課程檢討專責小組去年提交的報告提出多項建議，包括初中階段盡早開始生涯規劃教育，局方因應建議，更新《中學生涯規劃教育及升學就業輔導指引》（下稱指引）。

倡融入班主任課不同學科

鼓勵家長參與選科講座

比對2014年指引，新版本加入「推行策略檢視清單」，列出四大範疇、共21項的生涯規劃措施和活動，例如學校可制定校本升學及就業輔導計劃及政策，如以周會、班主任課和早讀課，提供生涯規劃課堂學習活動；融入不同學科課堂；鼓勵家長參與選科講座、職業博覽等（見表）。

廠商會中學校長周修略說，清單可讓學校參考，以舉辦多元化的生涯規劃活動。他說，該校傾向以有趣方式推廣生涯規劃，例如今年擬辦「金齡圖書館」，邀請長者到校分享，「希望學生善用老人家的經驗，同時反思自己的規劃」。

周修略續稱留意到過往邀請嘉賓回校分享，學生都投入和踴躍發問，例如曾邀在大學聯招獲八大學位取錄的舊生，分享毅然放棄學位、改讀航空及飛行高級文憑的心路歷程。他亦強調應及早讓學生思考未來，學校亦提早在中五級舉辦「模擬放榜」，鼓勵學生早一年思考出路。

廠商會中學：

專責教師課節少減負擔

自2016/17學年，學校可將教育局提供的生涯規劃津貼轉為常額教席，2022/23學年起須把生涯規劃津貼全面轉為常額教席。教育局昨回覆查詢稱，九成、約400所中學已完成「津貼轉常額」，而尚未轉為常額的合資格公營學校，每校在本學年仍可繼續領取64萬元生涯規劃津貼。

周修略說，當初認為「津貼的錢似乎很好用，又具彈性」，但由2017/18學年起將「津貼轉常額」，多年來也覺得專責教師投入度高，帶動學校專業發展生涯規劃。他稱，該教師亦同時任教企業、會計與財務概論科，負擔較輕，比其他教師每周平均教少七八堂課節，故不影響其統籌生涯規劃的工作。