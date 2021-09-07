科大標語清走惹不滿 學生會冀復辦「校長論壇」溝通

校方昨日回應，批評科大學生會過去數年銳意分化，故意挑釁，應深切反省過往種種，「否則，大學未來將直接以兼容的態度和有效的方式，與全體同學進行溝通和互動，聆聽他們的意見」。

校方批學生會銳意分化 應深切反省

科大學生會昨日在facebook發文表示，去年上任至今一直擔當學生與校方溝通之橋樑，惟各種查詢均不獲校方正面回覆，「枉費該會改進科大校園、收集意見之多番努力」，批評科大不願嘗試聆聽或諮詢學生意見，態度教人無奈。學生會稱，正嘗試本月內恢復舉辦校長論壇，希望藉科大學生向管理層發問，以拉近雙方之價值觀，盼彌補過往校方多次不尊重學生及學生組織的形象，重拾校方與學生公開溝通的渠道。

科大昨回覆本報查詢稱，一個具誠信的學生會，理應廣泛代表全體來自不同文化與背景同學的聲音和意見；並樹立榜樣，以不偏不倚態度促進溝通；惟科大學生會過去數年的行徑卻恰恰反其道而行，往往銳意分化，故意挑釁，即使經校方多番勸喻，依然未符代表全體學生，以及為他們發聲的期望；科大學生會應深切反省過往種種，虛心接受多方同學的建議和批評。

科大曾舉辦校長論壇，反修例期間科大生周梓樂墮樓後的論壇，有800名學生出席，在場學生要求史維譴責「警暴」。

科大「青蛙路」小徑自2014年被髹上字句，學生會往後每年補髹一次。科大編委會上周六稱，相關字句被清潔員清洗。科大上周稱，為配合大學9月1日全面恢復面授作例行大清洗。