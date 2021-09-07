「數人頭」後 校長料北區校需縮班 津小主席促全港實施小班 穩班級數目

早前出版的《小學概覽2021》載列各校3或4月獲教育局批核的班級數目，整體小一班數比上學年減逾40。當局本月中將「數人頭」，小一班數或會再減。

小學提前開放觀課望吸新生

本報昨日向多間北區小學了解小一入學情况。鳳溪創新小學本學年開4班小一，其中一班是跨境生。校長李淑賢說，沒有跨境新生放棄學位，家長續讓子女上網課，期盼通關後來港上學；至於其他級別，李說有個別跨境生退學，但相信「數人頭」後可維持現有班數；另近年再無雙非學童，學校收生較緊張，但成功吸納本地生。她說以往在4、5月開放課堂予幼稚園家長觀課，今年提前至本月舉行，冀家長申請下學年小一自行分配學位前更認識其校。

人口下降同時開新校 朱偉林：或有小學面臨殺校

打鼓嶺嶺英公立學校校長朱國強說，僅零星學生於7月放榜後轉校或移民，本學年小一收生人數足以開3班，面對人口續降，他稱對其校影響不大，但相信不少北區學校都感壓力，尤其今年北區有兩間全新小學隨粉嶺皇后山邨落成，而新屋邨對學額需求仍屬未知。

北區人口將繼續下降，新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林預料，下學年北區升小學童人數無法填滿區內小一學額；加上皇后山邨設兩間新校，可能吸引家長報讀，對北區校齡大的弱勢學校影響較大。他不排除下學年北區有學校收生不足，而同區有剩餘學額時，致有小學面臨「殺校」。朱說區內學校有共識，盡量減收弱勢學校「叩門」學生，免令它們收生情况雪上加霜。

津貼小學議會主席胡艷芬昨在港台《千禧年代》稱，疫下無法通關，影響跨境生來港就學，而部分區份人口老化，適齡學童減少，加上移民影響，致多區小一班數減，她形容「數字上看（情况）相當嚴峻」。她促當局在全港實施小班教學，以穩定學校班級數目及教師人手；又建議將開班線由23人降至21人，讓學校渡過人口狀况較惡劣的一兩年。

教育局回覆稱，已於2019/20學年起針對小一學齡人口回落實施紓緩措施，包括學校最多可保留超額教師3學年；小一批班準則由25人下調至23人一班。局方稱，全港約八成公營小學已實施小班教學，相關措施正按既定政策穩步推行，未有需要大幅度調整。