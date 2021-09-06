浸大生管理藝人YouTube 3個月增一成半訂閱

今年是浸大傳理學院與影片平台YouTube第二年合作，為藝人度身訂造宣傳策略、製作影片，讓學生實踐經營社交媒體的理論和技巧。70多名學生分6隊，在上學期為合作藝人製作5至6段影片，學院亦為每隊制定目標，學生要為藝人的YouTube頻道增加一定數量的訂閱者。

浸大傳理YouTube合作 學生實踐理論

四年生：分析數據調整內容

該校傳播系公關及廣告專業四年級生吳沚蓁，與同學為藝人小肥和雷深如（J.Arie）經營YouTube頻道，訂閱者於3個月內增加一成半。頻道本已停運半年，吳稱加上兩名藝人在YouTube並非很受歡迎，宣傳時有難度，自己與組員要向身邊朋友介紹，讓更多人認識。她說初時多為兩人拍攝外景節目，但分析數據後發現觀眾愛看兩名藝人談天，故調整方向，影片內容專注於兩人互動。

畢業生：實戰經驗助求職適應工作

新聞系數據與媒體傳播專業應屆畢業生冼柄潮亦與藝人林珊珊合作拍片。冼說以往曾剪片、寫稿，之後將作品交予校內教師評改，他認為相關經驗不如經營YouTube頻道，因在推出影片後可即時得知觀眾反應。他相信僱主對曾與YouTube合作的學生有興趣，有助求職。

浸大新聞系助理教授張引稱，以往實踐型學習主要在校內進行，例如讓學生學習運用終端分析數據、構思數據新聞報道等，與藝人合作的計劃有助學生利用平台分析數據，獲得實戰經驗，並與業界連繫。張說未來擬與其他社交媒體合作，使學生熟悉不同網上平台特性，日後投身職場能更易適應工作。