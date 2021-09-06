中聯辦官員批港教育亂象不止 倡愛國者治教 教聯會長：非法律責任

出席教聯優秀教師頒獎禮

稱期望完善愛國主義教育

教聯會昨舉辦優秀教師選舉2021頒獎禮，邀請徐凱任主禮嘉賓。徐凱致辭稱，「老師傳授最大的道理、最大的德，我認為就是愛國」，惟近年有組織借教育專業之名、行政治之實，損害教師團隊專業地位；有人文社科教師熱中向學生灌輸違法達義、公民抗爭等錯誤觀念，「直接或間接把部分教師學生推向違法、被捕，甚至入獄的不歸路」。

教局常秘：樂見國情教育扎根學校

徐說本港教育必須撥亂反正、正本清源，「只有堅持愛國者治港、愛國者治教、愛國者育人，才能終絕教育亂象，為香港教育注入愛國基因」。國家教育部副部長田學軍7月在本港一個教育論壇以視像方式致辭，曾稱期望愛國主義教育在香港的整體規劃不斷完善，實現「愛國者治教」。

昨日出席同一活動的教育局常任秘書長李美嫦表示，局方近來着重推動國學、國史及國情教育，樂見相關教育開始在學校扎根，冀令學生成為有國家觀念、國民身分認同，及對社會有承擔的人。李說近日有很多消息稱有人離開教育界，「但我深信留下的是有心、有品及有力的（教育）同工」。

黃均瑜料教師對宣誓沒大反彈

教聯會長黃均瑜認為，「愛國者治教」概念有別「愛國者治港」，進入治港團隊者需經候選人資格審查委員會審查，但對教師而言，愛國屬道義要求、非法律責任。黃說「老師應有一顆愛國心，才可培養愛國的下一代」。

教育局長楊潤雄早前回覆議員稱，正研究資助學校教師宣誓效忠特區政府的安排。黃均瑜相信教師對宣誓不會有太大反彈，不擔心加劇離職潮。不過他說教師需時適應宣誓事宜，他們對宣誓有不同意見，建議逐步分批宣誓，先是校董會成員，後推至教師。至於非教學人員需否宣誓，他說相關問題需時考慮。

優秀教師獎得主以體藝講國情

昨日頒獎禮向43人頒發優秀教師獎，表揚他們在教學研究、教學管理、國情教育等表現（見表）。國民教育組獎項得主、賽馬會體藝中學前中史科主任黃家榮說，以往運用學校在體育及藝術的特色推動國民教育，例如安排與內地學生球賽，讓兩地學生加深認識。黃本學年到他校任校，亦向學生介紹國家隊百米飛人蘇炳添參加東京奧運的「戰績」。他說國民教育不一定關乎政治，教師可按學生興趣、利用貼近他們生活的事講解國情，令學生較易接受及理解。