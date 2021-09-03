新編家長課程架構 籲勿自戀式育兒

課程架構中提及平日常聽到的直升機式育兒，家長嚴密監控子女社交等生活所有事情，會令子女自信心和自我形象變得較低，未能正常發展解難能力及生活技能，更會出現較高程度的焦慮和抑鬱，較大可能出現自我權利問題。此外，虎式育兒的家長，極重視子女在學業成績和優越課餘活動的成就，會迫使子女達到自己期望，這都導致兒童有較大學業壓力、跟父母關係疏離，及較大機率出現抑鬱症狀。

點4不良模式 倡「恩威並施」

不過，過分溺愛子女亦非理想育兒方式。採取自戀育兒方式家長，則獨佔子女、害怕他們長大和變得獨立，但或會為兒童心理發展、理解能力、情緒等帶來負面影響，導致他們感到窒息、孤獨和痛苦。至於毒性育兒的家長，則對兒童產生罪惡感、恐懼或虧欠感，會令兒童自我價值、 對他人的看法和信任，以及其世界觀造成負面影響。

課程架構引述研究稱，家長可採「恩威並施」型育兒模式，以「理性及議事論事的方式去引導子女的活動」，有助為兒童帶來最理想的發展效果。整個課程架構圍繞四大核心範疇，包括「認識兒童發展」、「促進家長身心健康」，強調家長需認識兒童發展的過程、方向和影響等因素，始能為兒童提供適當的保護和照顧，更鼓勵幼稚園設計課程或活動時參考課程架構。教育局本月下旬會舉辦3場簡介會向幼稚園及其他持份者介紹課程架構的設計與內容。