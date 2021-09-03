小學概覽出爐 37校設升旗隊 有校「公民訓練課」加國民教育元素 採官方教材

教育局今年先後公布15個中小學科目的國安教育框架，最遲明年9月全面推行；當局去年亦發指引，中小學必須在慶祝元旦日、特區成立日及國慶日活動升掛國旗區旗及奏唱國家。教育局長楊潤雄日前致函小學校長及教師，提到「國民教育是價值觀教育不可或缺的一環」，相信教師「能培育學生成為愛國愛港的社會棟樑」。

協恩附小辦國安教育日

華仁跨科組國民公民教育

家長昨可領取下學年「小一入學申請表」，概覽昨亦出爐，不少學校將國民及國安教育活動寫入概覽，包括傳統名校（見表）。協恩中學附屬小學在概覽稱，舉辦「認識國家憲法日」、「全民國家安全教育日」等活動，讓學生學習承擔的精神及增加認識國家。番禺會所華仁小學則稱會舉行跨科組的德育、本地、國民包括國家安全及世界公民教育活動。

北區的鳳溪第一小學則將國情教育列為「關鍵項目的發展」校長朱偉林說該校每周一堂德育及公民課，包含中史、傳統文化、《港區國安法》、《國歌法》等國民教育內容；學校亦在慶祝國慶、農曆新年時舉辦攤位遊戲，疫情期間亦與內地姊妹學校在網上交流。他說，其校以課程及活動讓學生多認識國家，並加強國民身分認同。

校長：現推國民教育名正言順

朱說，多年前該校稱相關課程為「國情教育」，他承認當時對「國民教育」之名有顧慮，擔心社會對學校課程有意見。但他說社會氣氛改變，加上學校知道需推展有關教育，認為學校實行國民教育時可「放膽去做、去講」，「任何國民應愛護自己國家，是天經地義」。

本報根據概覽統計，至少37間小學設升旗隊，包括黃大仙的聖公會基德小學。該校李副校長回覆稱，其校每周一堂的「公民訓練課」在新學年會加入多些國民教育元素，讓學生認識國家。她說教育局提供憲法、《基本法》及國安教育教材，當中有卡通影片，較易吸引小學生觀看；當局亦介紹活動讓學校參與，學生可從中學習國民教育內容。李說坊間國民教育教材資料未必準確，故該校主要運用官方內容，相關教材亦較切合小學程度。