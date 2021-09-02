5大學《條例》列明學生會校務角色 楊潤雄：倘港大修例會協助

議員問不承認學生會違例否 楊引港大稱不屬管治架構

《香港大學條例》訂明，港大紀律委員會成員包括兩名由教務長從學生小組委出的學生，而該小組學生由評議會按經界定的位次而委任。民建聯立法會議員張國鈞昨向楊潤雄書面質詢，有否評估港大不承認學生會在校內角色，有否影響大學運作及違反上述規定，因而可能受法律挑戰。

楊潤雄引述港大稱，港大學生會是據《社團條例》註冊的獨立社團，非港大管治架構一部分；《香港大學條例》僅提及學生會委任紀律委員會學生委員的角色，而以往港大學生會亦曾獲校方邀請，提名學生出任港大個別委員會的成員。楊說，由於港大不再承認學生會在校內的角色，學生會將不再委任紀律委員會學生委員，或參與提名或委任大學組織中的學生成員。

科大理大內部賦學生會角色 教大未見

教育局亦簡介8間資助大學學生會在校內管治架構角色。據當局資料，港大、中大、浸大、城大、嶺大的大學條例均訂明學生會管治角色，例如中大學生會會長是教務會成員、城大學生會會長是校董會成員（見表）。理大及科大的大學條例雖無提及學生會，但據兩校內部安排，學生會會長是教務會或學生紀律委員會等管治組織成員。至於教大，局方稱其大學條例未提學生會角色。

張國鈞亦問到如何確保學生會言論及活動合法和合乎社會道德水平。楊說尊重院校自主和學術自由，同時要求院校確保良好管治並向公眾問責，重申大學非法外之地，師生均須守法，包括《港區國安法》；而風險管理、學生紀律和學生事務屬院校自主範疇，大學會據院校自主原則按既定機制處理。