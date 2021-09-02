名校生：同級逾10人移民 有校長稱同區學校流失過百學生

在九龍西一所傳統男女名校就讀的中五生溫同學表示，同級多達10多名同學移居美國、加拿大或英國。新學年起，高中四大核心科目改革，當中通識教育科將改革為公民與社會發展科。他稱，部分移民的同學成績平平，在科目改革後更有意到外國升學，又稱外國有不同計劃助學生銜接大學。

溫同學續稱，有同學和家人在《港區國安法》實施後始決定移民，自己亦深感生活上多了許多限制，「現時在網上講少了說話，減少分享對政治和新聞看法，不想風險增多」。但他說在香港土生土長，「對香港很有感情，選擇留下來，面對當前的社會氣氛，會選擇以逆來順受心態面對」。

中一生將赴澳洲 嘆交新同學即離別

同校就讀的中一生陳同學即將移民，慨嘆剛認識到新同學便快將面對離別。他稱當下心情複雜，但盼接受更好的教育，而選擇到澳洲居住和升學，「社會氣氛不好，很多事發生後覺得前路渺茫，都想走」。

幼園家長：孩子問老師換人 不知怎答

另外，育有一子一女的幼稚園家長呂先生稱，校內不少教師是新面孔，「英文科教師全部換了人，小朋友問為何老師不同了，我都不知如何回應」。

呂先生說，若非資金所限也會考慮移民，目前讓子女留港接受教育會「看緊些」。

校長：有直資學校走40教師

黃晶榕說，校內中一生較去年少10多人，整體學生人數則不跌反增30多人，亦有12名年輕教師離職，部分人轉行或轉校任教。據他所知，沙田有直資學校今年流失約40名教師，九龍城區、觀塘區、港島東區，更有校分別流失約140至160名學生，「學生流失情况似乎頗嚴重，聘請教師亦變得更難，但對他們未必是壞事，尤其政見看法不同下，教師也教得不開心，（離職）可讓學校非政治化」。

教育局長楊潤雄昨表示，這段時間都留意到香港人移民，呼籲市民下決定前要考慮清楚，不同地方的環境是否適合自己。他又說，倘若本港人口出現結構變化，需有長期方案處理；若只是短暫上落，現行制度已可以處理，未來會續與學界討論。