開學續返半日 宜與子女共商下午日程 社工籲家長調節下半晝「追落後」心態

大埔浸信會社會服務處總經理、註冊社工吳健文一直支援疫情下的家長及學童適應，他說去年開學充滿未知，停課及復課交替下，家長感徬徨，「在職家長煩惱時間分配，家庭主婦又壓力爆煲」，今年不同的是，小學家長可預視未來子女以返半日學為主，心理上較安心，但仍要面對下午時間分配的問題。

勿只催谷學習 應兼顧娛樂

吳健文稱，普遍家長比較着緊子女學業及功課，將原先是返學的下午「定性」為學習時間，「當子女做學業以外的事，就睇唔過眼」。他說家長的期望落差，部分來自覺得要「追落後」，「（子女）原先返全日制，無了半日，不知怎算」，然而，全港小學家長都共同面對此處境。吳健文說先要減低家長憂慮，令他們不會把子女逼得太緊，之後可以訂立時間表，規劃下午日程，若子女達到要求，可讓他們到遊樂場、打機作「獎勵」，「家長都要明白子女比疫情前缺少了大量社交生活，要盡量讓他們減壓娛樂」。

大埔浸信會社會服務處去年9月起逢周三及周五辦「幸福繪本館」活動，家長及子女可上網或實體聽社工說故事及交流。而就近日開學，他們便以繪本切入，與幼童談開學適應、焦慮問題（見圖）。

有小學下午設功課情緒輔導

學校亦已就開學準備就緒，荃灣商會學校校長周劍豪稱，早前舉行3天的小一適應班，帶學生認識學校、寫手冊、上廁所，之後會配對師兄師姐，助小一生適應。他說疫情下特別提醒小一生小息時要保持社交距離，「隔開少少」，亦要帶額外口罩、帶搓手液回校。他說新學年續半日面授，與上學年不同，學校會更善用下午時間，10月起設常規化的功課、情緒輔導，並支援特殊教育需要（SEN）學童，恢復疫情前的活動次數，但改為網上舉行。