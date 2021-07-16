理大邀中學生探索太空 薦勝出實驗方案天宮上實踐

相關講座9月報名

理大「科學世界：探索太空 造福人類」計劃9月開放予中學報名，學生可參加由理大學者主講的講座，主題包括太空天文學入門、微重力、本港射電天文學等（見表），了解太空科學相關基礎理論，學生亦有機會參觀理大多個專題實驗室。

參賽學校之後要設計一個在太空進行的實驗，並提交計劃書。理大學者評審團將按實驗可行性、創意、科學價值及團隊表達技巧甄選，勝出隊伍將獲理大科研團隊指導及修正實驗方案，令實驗有機會在中國太空站實踐。在比賽中奪冠亞季軍的學校，亦可分別贏得1萬元、5000元及3000元獎金，以助學校推行STEM教育。

過往本港有中學生提出「太空養蠶」實驗，獲國家航天局接納，由神舟十一號載人飛船帶蠶蟲上太空；神舟十號太空人亦曾在太空製作水球。理大土地測量及地理資訊學系教授吳波說，幾十年後「人類去月球、火星，甚至更遠的星體，就可能像現在大家坐飛機去紐約、倫敦」，他建議參賽學生思考如何令人類在太空生存、生活得更舒服，例如解決在火星種植、太空人如廁等問題。

青年會書院中三學生陳允藍擬參加理大計劃，他說以前在網上見到星雲、黑洞等相片，覺得太空新奇有趣，盼未來有機會上太空親眼目睹這些天體。他又說，平日會上網搜尋太空相關資料，新學年升高中的他選修全理科，冀朝航天科學的目標進發。