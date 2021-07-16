嶺大稱接投訴 停代收學生會費 學生會斥欲削會方影響力

指學生會獨立註冊應自行收費

嶺大電郵稱，經仔細研究，嶺大學生會是根據《社團條例》獨立註冊社團，大學認為學生會自行收取會費和管理財務較妥當。嶺大又稱，如學生團體有任何問題，可向學生事務處尋求協助。

嶺大學生會代表會臨時行政委員會副主席陳穎茵稱，全校約4000名學生均屬學生會「必然會員」，每年繳交學生會費（133元）及學費，如學生不欲做會員，之後可申請退會，每年僅數人退會。她說，以往學校代收會費後，款項暫時存放學校戶口，目前已累積數百萬元，學生會之後會與校方溝通，取回資產及存放於學生會戶口。

陳穎茵稱，學生會早前失去群發電郵的權利，缺乏橋樑系統地聯絡學生，今次校方再停代收會費，學生會須考慮轉用其他方式，如在迎新日招收會員及收會費。港大、理大、城大及中大早前亦已宣布停止代學生會收取會費。