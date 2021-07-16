港大不承認學生會 屬會財政「相當頭痕」

向校方登記 屬會可用大樓

港大日前宣布不再承認學生會的校內角色，要求學生會本月21日前遷離大樓，而在大樓中的屬會則可向校方登記使用。據了解，學生會成員上周已收拾大部分物資，本報昨到學生會綜合大樓，未見有學生收拾會址。

4名學生會中央幹事及另外11名評議員上周六（10日）已正式請辭，據了解，目前近40名評議員已請辭。有熟悉評議會運作的學生表示，學生會大樓如被接管，意味學生會評議會將失去日常行政的設施，包括讓屬會申請場地、召開會議等。他說，以往學生會會資助屬會活動，並由校方處理會計工作，如校方拒承認學生會角色，日後處理財政時或須外聘他人處理。

至於屬會，有學生會屬會主席表示，文化及學社聯會於學生會綜合大樓設幹事室，據了解聯會暫持觀望態度。至於其他學生會屬會，他表示「相當頭痕」，因以往屬會每年提交年度預算，評議會通過後會撥款予屬會，如校方不再承認學生會角色，未知將如何撥款。至於場地方面，他解釋，屬會可經學生會辦事處預約部分由學生會管理的場地，未來或只轉為直接向校方申請，相信場地安排暫無大礙。

總監嚴志堅稱未影響收生

稱學生會校方分割「不開心」

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅昨與港大「明德學子」獎學金得獎學生接受傳媒訪問時，被問及校方不再承認港大學生會角色會否影響收生及招生。他表示，暫未看到事件如何影響收生安排，稱以往學生會於不同活動扮演重要角色，今年會另覓學生幫忙，認為學生會不是校方與學生之間唯一連繫，相信日後能夠繼續與學生保持良好關係。他又說，作為大學一分子，看到學生會與校方分割，「不開心一定有」。

港大早前宣布下學年恢復面授課，副校長（教學）何立仁昨向師生發電郵，稱由於課室學生人數不得超過場地可容納人數的75%，大部分本科課程將移師至可容納所有學生的場地，惟因課室數量有限，約7%課程將要分組輪流上課，學生編號最尾數字為單數的學生，將於單數教學周上面授課，雙數教學周觀看課堂錄影，最尾數字為雙數的學生的安排則相反。

另外，中學文憑試將於下周（21日）放榜，港大今年新設4項獎學金，包括「文憑試Top 1%獎學金」。考生文憑試成績如達首1%，並達最低入學要求成績（即4科核心科及2個選修科獲「3322＋33」）及入讀港大，可獲5萬元獎學金。