教局邀團體辦私校 中小一條龍授內地課

須中聯辦認可 政府免息貸款

選址天水圍 最快2025年開學

教育局稱，隨大灣區蓬勃發展，本港銳意促進與內地的人才匯流，預期對內地課程學額需求日趨殷切。新校位於天水圍，佔地約8608平方米，毗鄰香港濕地公園，視乎建校進度，料可約2025/26學年起運作。該校需提供12年小學及中學班級，共不少於約900個學額，須主要取錄非本地生。

葉建源：與辦國際校做法相近

教育界立法會前議員葉建源稱，今次開放團體申請辦內地課程的私校，與過去申辦國際學校的做法相近，由政府提供土地及提供申請免息貸款，惟過去國際學校營運有「不太正面經驗」，認為要留意辦學機構性質，須確保機構是非牟利，沒有內部利益輸送，亦關注學費水平會否過高。

教聯會暫沒計劃營辦

教聯會主席黃錦良說，曾接獲在港工作的中資企業內地員工反映子女在香港讀書的問題，他稱相關學生倘在港修讀本港課程，日後回內地生活時難銜接當地課程。黃認為，當局計劃為內地人子女提供公平教育機會，內地課程學校在港亦有一定需求，計劃值得支持。他說，教聯會暫沒計劃營辦內地課程學校，但稱愈來愈多港人到大灣區內地城市工作，該會考慮在當地開辦香港課程學校。

教育局於「回應團體須知」文件指出，辦學團體可申請政府免息貸款，但須經立法會財務委員會審批；除此之外，政府不會提供任何經常資助或非經常補助金。辦學團體須自負盈虧，亦須預留款項，向有需要學生發放獎學金、經濟援助等，金額不少於每年學費總收入10%。

教育局昨發稿，稱本港有逾50間國際學校提供不同的非本地課程，讓因工作或投資來港居住者的子女可在港修讀，並在返回原居地後繼續在當地學校升學。局方稱，內地公司在香港設立地區總部或地區辦事處等的數目，亦為境外公司中最多，不過，本港至今仍沒有辦內地課程的中學或小學。

有關申請9月30日截止。教育局會邀請符合要求的團體提交詳細辦學計劃書，之後交「校舍分配委員會」審批。