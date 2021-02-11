DSE周三放榜 可經SMS發成績

【明報專訊】中學文憑試（DSE）下周三（21日）放榜，去年學生上網看成績，今年恢復實體放榜。考評局昨表示，學校當日早上7時起可派員到指定考評局辦事處領取成績通知書，學校考生應按其校安排領取通知書；自修生成績通知書經郵遞寄發，倘考生放榜當日未收到通知書，可於翌日到考評局修頓中心辦事處或致電當局查詢。考評局今年亦試行以手機短訊（SMS）發放成績，已登記新服務的考生將於放榜日早上9時起，收到載有成績的手機短訊。
調查：擬留港工作考生跌一成
此外，優才資源中心昨發布調查稱，DSE考生最想修讀心理學（14.2%），其次是護理（13.3%）和酒店及旅遊管理（12.2%），至於法律則最不受歡迎。政府近年鼓勵年輕人到大灣區內地城市發展，6%考生擬未來到內地工作，冀到海外工作的考生比例則按年上升。中心建議政府應鼓勵大灣區的公司舉辦活動，讓學生更了解大灣區發展的機遇。
中心去年11月至今年1月以問卷訪問來自40間中學、約2600名應屆DSE考生。去年在最不受考生歡迎學科排第4的法律，今年升至首位，約一成半考生不想修讀該科，以男生為主，主要因為覺得困難、沒有興趣等不願修讀。另外，69%考生日後擬留港工作，按年跌12個百分點；計劃到歐美或澳洲的考生則升7個百分點至14%。