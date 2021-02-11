DSE周三放榜 可經SMS發成績

調查：擬留港工作考生跌一成

此外，優才資源中心昨發布調查稱，DSE考生最想修讀心理學（14.2%），其次是護理（13.3%）和酒店及旅遊管理（12.2%），至於法律則最不受歡迎。政府近年鼓勵年輕人到大灣區內地城市發展，6%考生擬未來到內地工作，冀到海外工作的考生比例則按年上升。中心建議政府應鼓勵大灣區的公司舉辦活動，讓學生更了解大灣區發展的機遇。

中心去年11月至今年1月以問卷訪問來自40間中學、約2600名應屆DSE考生。去年在最不受考生歡迎學科排第4的法律，今年升至首位，約一成半考生不想修讀該科，以男生為主，主要因為覺得困難、沒有興趣等不願修讀。另外，69%考生日後擬留港工作，按年跌12個百分點；計劃到歐美或澳洲的考生則升7個百分點至14%。