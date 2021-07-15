前真光教師安排假琴試 發假證書騙8學生囚11個月

官斥六旬被告違誠信

報稱音樂教師的被告龔慧雯（63歲）被控11項欺詐罪，今在庭上承認其中8項，餘下3罪獲控方不提證供起訴。辯方求情稱，被告約3年前被捕，一直承受心理壓力。

有學生考至「演奏級」 共騙款9.7萬

主任裁判官羅德泉判刑時斥被告，不但發出假冒證書，還安排假試場，屬有周詳計劃犯案，而且被告身為教師，「作為學生、家長，如果連老師都唔可以信，唔知仲可以信邊個」。

案情指，考評局是唯一在港舉辦英國皇家音樂學院聯合委員會（ABRSM）的機構，考生須向考評局繳費，被告案發時為香港真光中學鋼琴教師。2018年9月，該校校長收到家長致電，查詢女兒琴試成績，但該校從未舉辦琴試。

家長改向考評局查詢，知悉女兒的考試證書是偽造。警方調查發現，被告多年來安排多名學生在琴行或該校舉行假的鋼琴及樂理考試，事後發出假冒證書，有學生數年間透過她由2級考至演奏級；事件中被告騙去共9.7萬元的考試費。

【案件編號：ESCC 815/21】