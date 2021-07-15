中大新技術測嬰兒語言發展 預測準確度約92%

追縱118嬰兒 分析腦電圖語言測試

中大何鴻燊認知神經科學教授黃俊文領導的研究團隊，與中大醫學院兒科學系教授梁廷勳、林鴻生的團隊早前招募了118名12個月或以下、家庭以中文為母語的嬰兒，安排他們接受腦電圖測試。過程大約30分鐘，記錄嬰兒睡覺時聆聽不同聲調時的腦電圖，了解他們的腦電波變化。

團體續追蹤118名嬰兒，待一年半後幼兒懂口語溝通，研究團隊安排一次語言測試，評估他們的語言能力水平。團隊綜合及分析腦電圖及語言能力測試所得的數據，構建一套個人語言發展預測計算程式，系統預測準確度約92%。

黃俊文稱，口語發展始於嬰兒分辨語調細微分別的能力，例如廣東話中「媽」及「馬」的不同聲調，掌握嬰兒的中樞神經系統如何編寫及區分語音，便有機會預測早期語言發展水平。

冀納入聽力普測 評估語言障礙風險

幼童神經系統的可塑性最大，早期介入是改善語言能力及預防語言障礙的有效方法。黃俊文稱，希望上述的腦電圖測試及預測演算法將來可納入新生嬰兒聽力普查測試，除檢查嬰兒聽力是否正常外，更可以收集數據以評估日後出現語言障礙的風險。黃又表示，現時收集的測試數據已覆蓋廣東話及普通話群體，團隊正與海外大學合作，研究對英語語言發展的預測準確度。

研究獲得創新及科技基金撥款支持，由初創企業「科進語言及學習方案」開發成一套名為「精準聆聽」的腦電圖語言發展預測技術，日後會推出市場。黃俊文亦會舉辦兩場網上研究成果分享會，供0至3歲幼兒家長參加。