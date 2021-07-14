浸大傳理停頒紀錄片獎 有參賽片涉歌曲《榮光》

浸大傳理學院：考慮各種因素

浸大傳理學院昨回覆稱，「學院考慮到各種因素，今年不頒發紀錄片組獎項」。本報昨嘗試聯絡傳理學院院長黃煜，並致電其辦公室電話，接聽的秘書稱黃正出差；記者又以短訊聯絡他，惟至截稿前未獲回應。

本報昨嘗試登入「張國興傑出青年傳播人獎」官方網頁，已無法瀏覽。根據浸大去年9月發布的一條宣傳片，獎項共設有7個組別，包括「影音製作」組別下的戲劇組、紀錄片組、創意作品組；評論組；及「 新聞」組別下的文字組、錄像及多媒體組、聲音組。獎項去年10月12日截止報名。

翻查過往傳理學院發表的新聞稿，「張國興傑出青年傳播人獎」的設立，旨在嘉許在新聞、影音製作和評論三大範疇表現卓越的青年傳播人，表揚他們在相關領域的高專業水平，以及他們充分彰顯「唯真為善」及富原創精神的作品。第六屆獲得紀錄片組大獎是林子穎執導的《地厚天高》，片中主角是梁天琦。

自由身紀錄片導演鄧卓儒的參賽作品《榮光燦爛》，講述2019年反修例運動期間，有團隊創作《願榮光歸香港》一曲，其後有樂團到處快閃演出。該紀錄片由鄧卓儒和林子穎執導。

參賽者質疑向國安法低頭

鄧卓儒昨向本報表示，大會去年10月截止報名，原定今年2、3月頒獎，但因疫情押後。直至前日（12日），他收到大會電郵稱已完成評審，所有得獎者會收到通知；至於紀錄片組別，大會「考慮到多項因素後」，不會頒發該組獎項。鄧稱，他隨即回覆電郵，表示對不頒獎感失望，要求大會提供詳情，並希望評審就其作品給予意見，惟至昨午未收到回覆。鄧質疑，取消頒獎與參賽作品涉及「反送中運動」有關，形容今次是他首次遇到「政治審查」，認為大會不希望有關作品曝光。

他指出，去年拍攝紀錄片，一定是以社會新聞為題材，「一係疫情，一係反送中」，質疑若大會認為不可以這場運動作為紀錄片題材，為何當初不設限制，「自我審查得咁緊要，點解要搞呢個獎？」

鄧卓儒又批評，傳理學院既然以「​唯真為善」作為學院精神，為何不可討論「反送中」，認為除了政治審查，沒其他原因，「如果見到條紅線，咪私底下頒囉，無必要做到咁明顯，𠵱家擺明車馬向《國安法》低頭」。