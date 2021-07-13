恒大9月開學復面授 師生須齊針或交陰性報告

【明報專訊】新冠疫情放緩，香港恒生大學新學年9月8日開學。校長何順文（圖）昨表示，下學年將恢復面授課堂，所有師生入學前須持接種兩劑新冠病毒疫苗證明或呈交一次陰性檢測報告，否則須提出合理解釋及作健康申報。至於會否要求學生定期檢測，何順文表示，目前方案經過廣泛的諮詢及討論，平衡了風險、個人私隱及成本等，鼓勵師生定期檢測或接種疫苗，認為師生均有公民責任。
中學文憑試下周三（21日）放榜，何順文說，截至本月初接獲5233份入學申請，包括新生及高年級生申請，比去年同期的4589份增加了14%；今年一年級新生申請比去年同期增9.5%，高年級生申請則約3150份，比去年多約450份。
何順文續說，今年校方經「校長推薦計劃」取錄了逾80名學生，當中少於10名透過「直接取錄」方式錄取，即不論學生文憑試成績如何，只考慮學生的特別才華、校內成績等決定。
經DSE入恒大料不足2000人
內地生報名增六成至1026人
何順文說，料今年整體收生人數與往年相若，惟文憑試報考人數持續下跌，預計今年經文憑試入讀恒大的大一生將少於2000人。不過，他說今年內地生報名人數比去年同期增加近六成，達1026份。
本港近年出現移民潮，何順文說，未有數字反映今年退學人數明顯增多，但隨着中六人數下跌，加上校園空間亦逐漸飽和，校方開辦新課程將更謹慎，並專注商業及人文學科等領域。