恒大9月開學復面授 師生須齊針或交陰性報告

中學文憑試下周三（21日）放榜，何順文說，截至本月初接獲5233份入學申請，包括新生及高年級生申請，比去年同期的4589份增加了14%；今年一年級新生申請比去年同期增9.5%，高年級生申請則約3150份，比去年多約450份。

何順文續說，今年校方經「校長推薦計劃」取錄了逾80名學生，當中少於10名透過「直接取錄」方式錄取，即不論學生文憑試成績如何，只考慮學生的特別才華、校內成績等決定。

經DSE入恒大料不足2000人

內地生報名增六成至1026人

何順文說，料今年整體收生人數與往年相若，惟文憑試報考人數持續下跌，預計今年經文憑試入讀恒大的大一生將少於2000人。不過，他說今年內地生報名人數比去年同期增加近六成，達1026份。

本港近年出現移民潮，何順文說，未有數字反映今年退學人數明顯增多，但隨着中六人數下跌，加上校園空間亦逐漸飽和，校方開辦新課程將更謹慎，並專注商業及人文學科等領域。