中大推「全職工作」 8個月計學分有糧出

三四年級可申 名額100

中大常務副校長陳金樑稱，一般實習計劃時間較短，參與公司及學生均視實習為學習性質的工作，惟計劃下的學生將以全職員工身分工作，較實習更深入。中大副校長潘偉賢說，希望計劃可達至「職學相長」，讓學生一邊學習，一邊全職工作。潘說，學生完成課程後可獲5至6個學分，下學年三、四年級本科生可經學院推薦或自薦途徑報讀，校方會視乎學生的學術成績（GPA）、課外活動及面試表現選拔學生參與計劃，暫定名額100個。

Big4恒生等逾75企參與

計劃課程主任賴漢榮表示，學校今年9月開始招募學生，其後校方會根據學生意願、校內面試及企業面試為學生與企業配對。校方將於12月開展訓練課程及活動，料明年5月學生可開始全職工作體驗。賴漢榮說，學生投身職場前，會接受職前訓練，包括撰寫專業履歷、模擬面試、訓練專業溝通技巧等，而學生工作完結後將提交學習評估報告（見表）。

中大協理副校長（創新及企業）李康善說，目前已有逾75間企業參與計劃，包括四大會計師行、中大醫院、恒生銀行等，稱參與企業均為信譽良好的公司，而部分企業有多間子公司，相信合作企業數目仍在增加。

李康善說，學生可跨學科參與不同專業領域的公司。至於薪金方面，李康善預料學生薪金將高於6000元（約最低工資水平），惟薪酬最終由公司釐定。