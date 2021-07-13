《國安讀本》派入幼園 教局通函：助幼兒認識中國人身分

【明報專訊】教育局4月向中小學贈送內地法律學者王振民等編寫的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，本月起向設本地課程的幼稚園分派該讀本，每校7本，作教師參考書。教育局昨發通函，再次提醒幼稚園可協助幼兒認識香港是國家的一部分及作為中國人的身分，幫助他們初步認識國家及中華文化，從而培養國民身分的認同，並讓他們在往後的學習階段深入地認識國家安全的各方面，以及自己在維護國家安全的責任。
教聯會副主席：鼓勵教師閱讀
國家教育部長陳寶生4月向本港贈送《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，教育局同月分發中小學，本月派給幼稚園。
教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲稱，一直於日常課程滲入國民身分認同及正確價值觀，舉例教幼兒「有國才有家」，「我們是住在香港的中國人」；亦教學生孝順父母、尊重別人、守望相助等觀念。她又稱，會鼓勵教師閱讀《讀本》，認為多認識是好事。
有幼稚園校長稱，一般幼稚園設升旗禮、唱國歌等恆常活動，亦於日常課堂教中華文化、國民身分認同，惟考慮幼兒程度，不會過分深入及艱深。該校長又指，知道有教育局人員近日再提醒學校國安指引下的「員工管理」，包括再三提醒教師不要在課堂上提及政見等非學習範圍的內容。
有幼園指教局再提勿談政見
教育局於通函稱，培育幼兒正確的價值觀和良好品德，是幼稚園課程的一部分，而「初步認識中華文化及作為中國人的身分」亦是《幼稚園教育課程指引》內容。
《香港特別行政區維護國家安全法讀本》由清華大學法學院教授王振民、北京師範大學法學院黃風、南開大學法學教授畢雁英編寫，簡介形容該讀本有助認識理解《港區國安法》核心要點。七一刺警案發生後，律政司長鄭若驊亦引用該讀本解釋《港區國安法》第27條提及的「宣揚恐怖主義」罪。