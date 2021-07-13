《國安讀本》派入幼園 教局通函：助幼兒認識中國人身分

教聯會副主席：鼓勵教師閱讀

國家教育部長陳寶生4月向本港贈送《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，教育局同月分發中小學，本月派給幼稚園。

教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲稱，一直於日常課程滲入國民身分認同及正確價值觀，舉例教幼兒「有國才有家」，「我們是住在香港的中國人」；亦教學生孝順父母、尊重別人、守望相助等觀念。她又稱，會鼓勵教師閱讀《讀本》，認為多認識是好事。

有幼稚園校長稱，一般幼稚園設升旗禮、唱國歌等恆常活動，亦於日常課堂教中華文化、國民身分認同，惟考慮幼兒程度，不會過分深入及艱深。該校長又指，知道有教育局人員近日再提醒學校國安指引下的「員工管理」，包括再三提醒教師不要在課堂上提及政見等非學習範圍的內容。

有幼園指教局再提勿談政見

教育局於通函稱，培育幼兒正確的價值觀和良好品德，是幼稚園課程的一部分，而「初步認識中華文化及作為中國人的身分」亦是《幼稚園教育課程指引》內容。

《香港特別行政區維護國家安全法讀本》由清華大學法學院教授王振民、北京師範大學法學院黃風、南開大學法學教授畢雁英編寫，簡介形容該讀本有助認識理解《港區國安法》核心要點。七一刺警案發生後，律政司長鄭若驊亦引用該讀本解釋《港區國安法》第27條提及的「宣揚恐怖主義」罪。