廠商會中學校長麥耀光 出身草根力護基層生 敢向「懶教師」說不 13年革走10多人

「校長，我們永遠忘不了您的恩情」、「你真是我的男神」……廠商會中學校長麥耀光退休在即，眾學生送他心意卡，字裏行間滿載快樂回憶，盡是感激與不捨。校長的用心良苦，不僅在於13年來與學生午飯逾1300次、資助基層學生去大量境外交流拓眼界，更是他敢於提出革除不稱職的教員，為此多次對薄公堂。麥耀光記得當年初出矛蘆當教師，親見人事不公，又知有教師「hea做」等退休，對學生學習置之不理，甚至將收回的功課丟進垃圾袋了事。昔日所見的不公義，令他成為校長後，挺身處理人事問題，去蕪存菁經營團隊。

明報記者 魏綺婷

半工讀考4次高考 深明「自卑」

麥耀光自言出生草根，父做「咕喱」（苦力）、母做清潔。他1980年考舊制高考，笑稱當年掛住暗戀女生，無心向學，最後愛情失意又失落高考。此後3年他半工讀，做工廠、倉務等勞力工作，一肩扛上數包大米、數盤24罐汽水是等閒，扛得手指麻痹也咬緊牙關。他為免雙親擔心，向他們說自己做補習，其實限自己日花1元，盡可能儲多點錢給兩老。

「那時我很自卑。」他說當時自卑得重讀時不敢在原區圖書館溫書，怕遇到熟人尷尬，寧可坐車去灣仔，「你知唔知要塞幾耐車啊？當年有句『英雄被困筲箕灣，不知何日到中環』」，那時的他，是別人眼中的失敗者。

考第4次高考，麥耀光終獲浸會學院（浸大前身）取錄，讀社會學，畢業後考慮到要養家，見教師人工高，遂投身教育界，1986年起在威靈頓英文中學（已停辦）教英文，9年光陰，他形容「與學生玩得好開心，開心得連星期六日也回校見學生」。教學上，他笑稱自己英文差卻偏偏教英文，初時連sign（簽名）、sigh （嘆氣）也不分，但既然決心當教師，便積極進修，創立一套以故事貫穿教英語文法的方法，加上其風趣演繹，學生聽得津津有味。

麥耀光輾轉於2008年成為廠商會中學校長。當時正值學校低潮，收生不足、管理層鬧醜聞，學校屬弱勢的「band 3」。他過去嘗過苦頭，切身明白該如何幫這些學生，於是整合學校資源，集中投放學生身上，他形容教育其實要「back to basic」（反璞歸真）。

體會窮苦 親買皮帶白襪送家貧學生

麥耀光窮過，知道基層學生的困難，遂資助他們參加大量遊學團及課外活動，又讓學生午飯時幫忙維持低年級秩序，獲取免費飯盒省錢。他又見過學生校服不整，沒有皮帶和白襪，沒有罰他們之餘，自己默默去深水埗買了50條皮帶回校送贈學生，又批准他們穿其他顏色的襪。他也知道讀書不是易事，遂聘請兼職大學生以小組教學生，任內的校園增設多個特別室，包括健身教育室、家政室、科研中心、智能教室等。

革走教師艱難 屢被投訴對簿公堂

麥耀光亦勇於做一件教育界不常見的事，「（我）覺得他做老師是害了學生的人，我一定會『處理』」，多年來經其手「處理」達10多人。他解釋，津貼學校如鐵飯碗，少數教師「hea做」、誤人子弟、等退休，卻又絕少被解僱，對此麥耀光不姑息，按程序向涉事教師發口頭、書面警告，最終無改善便要由校董會出手解僱。「老師不服氣，便去勞工處告無理解僱……勞資審裁處、平機會、私隱專員公署各層面的案件，我都經歷過。」2015年，一名前教師入稟勞資審裁處追討826萬元遣散費。

學生送別：校長是辛勤的園丁

學生給麥耀光的臨別說話，還有這句「我明白校長是一位辛勤的園丁，無微不至地培養着我們這棵小樹苗」。麥耀光深耕細作，無非想這群如他昔日一樣自卑、出身基層的學生覓到方向，成就大小不重要，也非別人賦予價值，而是「自己臨到老也覺得人生是有意義，幾有滿足感」。