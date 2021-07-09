子女升中買書 家長：等不及消費券 平均加價1.4% 書局稱加幅很合理

中一全套教科書3000至4000元

漢榮書局負責人石漢基說，視乎中學用書量，今年中一全套教科書價格一般介乎3000至4000元。根據學校在校網提供的書單，荃灣官立中學整套中一用書約4200元，伊利沙伯中學約3900元，真光女書院則是約5300元。

該書局接受多種電子支付方式，包括用以發放電子消費券的AlipayHK及WeChat Pay HK。石漢基稱家長緊張子女學業，大多希望盡快購買教科書，家長未必等待政府下月發放首期消費券才購買課本。

家長陳太昨到書局為即將升讀中一的兒子買書，花費約3900元，計及買校服，料兒子升中開支達7000元。陳太說，兒子升中需盡早預習課本內容，以免開學後跟不上中學課程，她亦擔心待下月發放消費券才購書，到時部分課本或售罄，影響兒子上學。她認為當局應盡早發放電子消費券，笑稱「應該預給他們（學生）買書」。

家長高小姐說，昨為兒子花3600元買中一用書，惟「仍欠十本八本」。她雖已登記消費券，但同樣擔心課本缺貨，「等唔切」以首期消費券買書。

家長李太昨偕在新學年升中的女兒到書局，花約3700元買教科書。她說書價比預期貴，連同正就讀小學的孩子，料開學開支達八九千元。李太說，長女首年讀中學，不考慮買二手書，日後視乎需要或為女兒買舊書。李太已登記電子消費券，但她稱不知當局何時派發，故決定獲發消費券前就買課本。