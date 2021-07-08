近馬鞍山郊園建屋展開申述 8環團請願

政府提出改劃的7幅馬鞍山綠化地，位於馬鞍山村路上段、下段及西沙路樟木頭村附近，計劃發展逾7200伙公私營房屋單位。

指7286份意見99%反對

8個環團稱，今次改劃選址覆蓋的林地及植被，發揮緩衝作用，保護郊野公園生態核心區，部分與馬鞍山郊野公園有高生態連結，認為不應貿然發展，加上改劃選址與郊野公園相距最近不到15米，一旦通過，將造成大規模生境損害，並開了進一步入侵發展郊野公園的壞先例。

稱距郊園不足15米 損易危物種

8個環團亦引用規劃署資料，指今次擬在綠化帶建屋，涉移除約2780棵樹，不少具保育價值的植物將受影響，包括全球易危的「土沉香」、全球近危的「羅浮買麻藤」、國家易危的「金毛狗」等；而在失去林地及植被下，野生動物包括「紅頭穗鶥」、屬國家二級保護的「蛇鵰」等將失去覓食和棲息地。

環團並稱，在緊貼公型房屋地盤範圍邊界，有多項馬鞍山礦場遺址的歷史建築，包括被評為二級歷史建築的110ML礦洞外牆等；而屬三級歷史建築的選礦廠，亦與馬鞍山村路擴闊工程重疊，指政府仍未具體交代如何保護歷史建築。