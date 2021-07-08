弱聽IB狀元志願從醫「希望聾之前幫更多人」

46名狀元中，12名狀元有意讀醫，其中6歲時確診中度弱聽的英基沙田學院狀元梁文軒計劃留港讀醫。他說，校內預測成績只有39分，沒想過最後成為狀元，感到難以置信，「發夢也想不到」。

被嘲「死聾鬼」 獲醫生鼓勵接納自己

談及他的成長經歷，他說自己家住顯徑邨，從小因弱聽被欺凌，曾被人嘲笑「死聾鬼、無鬼用」，感到相當自卑。小五時，他從聖母無玷聖心小學轉校到英基沙田學院，因家中環境不是太富裕，起初入讀英基時，也因此感到不慣，「他們（同學）聊車、喜歡哪部Macbook……我（心想）是什麼來的」，因弱聽，與同學間的溝通亦出現很大障礙。

不過，梁文軒的醫生常常鼓勵他，令他接受自己的病情，更因此希望成為醫生，鼓勵其他患者。他又說，兩年前外公曾患重病，自己束手無策，想到其他患者的家人亦感同身受，亦啟發他從醫助人。

他說，醫生曾經指他的病情或者會惡化，至30、40歲時或會完全失聰，因為不想未來後悔，「希望聾之前幫更多人」，會把握時間讀書，踏出第一步追夢。

女狀元冀讀媒體製作安慰人

另一狀元、英基英皇佐治五世學校狀元羅璦琳計劃到加拿大懷雅遜大學（Ryerson University）修讀媒體製作。她認為，電影可以連結人、安慰他人，故很享受拍攝影片過程。

她續說，加拿大電影創作空間比本地電影業大，以LGBT（性小眾）為例，相信這類題材在海外探討空間會較香港多，有見近月本港電影的審查情况，預視自己未來將不會回港發展。

羅璦琳母親說，自己成長於傳統家庭，起初相當反對女兒讀電影，認為女兒應從醫或當律師，沒料到女兒與朋友憑個人實力在公開比賽中獲獎，最終讓女兒修讀媒體製作，呼籲其他家長讓子女追尋理想。