小學生演話劇學英語 教室改造「黑盒劇場」 全級師生參與

學生初感困難 需老師協助

校長李寶文說，2018年有同學出外演出，表現相當自信，故開始構思一場全級表演。他說，學校有來自不同階層的家庭，而四年級生是較沒考試壓力的一級，如學生小四時已可自信地說英語，升至小五、小六面對升中面試時，便不會擔心、害怕說英語。於是校方上學年暑假建造黑盒劇場，並計劃每年讓小四生一同籌備一齣音樂劇。

主角一拆五 人人有份上台

今年的音樂劇講述一隻居於海底深處的小魚Noble Gnarble，牠雖沒有強壯的魚鰭及魚尾，但夢想跳出海平面，沐浴在陽光下，決定從海洋深處踏上旅途。負責排練音樂劇的教師黃文龍說，每位小四生均會於劇中飾演一角，校方亦特意把主角「一拆五」，分別由5名體型相近的小四生出演。

參與音樂劇的小四生陳可欣飾演劇中的奸角Subbalubble，她說剛得悉校方要籌辦音樂劇感到「很奇怪」，「學校不是上課學習嗎？為何要特意安排課外活動？」起初她對於用全英語表演感到困難，幸得教師及同學盡力幫忙。

冀將來採師生原創劇本舞曲

黃老師說，音樂劇涉及大量跳舞及歌唱部分，由校內教師親自訓練學生跳舞、唱歌等，外聘導師則負責戲劇部分，而疫情之下，學生未可每天回校上課，故大部分時間也須透過視像課「排戲」、讀台詞及練歌，增添難度。他續說，今年校方購買了該劇的劇本及音樂，未來看看是否可採用校方創作，甚至是學生創作的舞曲。

李寶文補充，今年因為疫情校方未能安排小四生全體回校公演，但希望將來每年都可讓小四生公演，而黑盒劇場也會用作各科體驗活動、解難活動，如密室逃脫等。