教局籲中學勿用重讀位收叩門生

過往一班兩名額 教局：留意變化

過去學校可用中一「重讀生名額」取錄叩門生，以每班最多兩個計算，假設一校有4班便有8名額收叩門生。不過，移民潮下，升中人口減少，學校憂收生不足。教育局昨向學校發信息，鼓勵學校應盡量按原意使用派位學生數目以外的「重讀生名額」。局方回覆本報稱，會繼續密切留意學生人口的變化，與業界保持緊密溝通。

有家長叩門意欲未減，陳太得知兒子獲派首志願，仍往其他中學叩門，其子對母叩門決定感奇怪，「自己又滿足，仲要來叩門」。同獲派首志願、前往叩門的嚴同學表示當初選校時比較保守，現叩數間中學，望入讀一間更好的學校。

獲派首志願 家長仍叩門

學生昨早回校領取升中結果，於油蔴地天主教小學 ，不少家長獲知結果後開心與子女相擁，表現興奮。校長余佩琴稱，今年結果是至少5年來最好，家長在自行分配學位階段可能較進取，但到統一派位會走較保險路線。

獲派首志願真光女書院的嚴同學，其母稱，這兩屆學生比較慘，疫情下都是上網課，不如實體授課的效果理想。她與女兒一同做筆記，較容易入腦。不少人移民或送子女海外讀書，嚴太稱希望女兒繼續留港升學，「因為香港始終是我們從小成長的地方」，即使有轉變，教育的始終是父母，但會按女兒意願考慮。

余佩琴稱，今年全校有30名學生退學移民，較上年多3倍，得知中學的情况更嚴重。她稱，不擔心要縮班，因為退學人數不足以影響班級結構。