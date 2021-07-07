IB狀元赴英讀政治：學成回流 信港復舊觀

130名IB狀元 英基46名

香港今年誕130名狀元，佔全球11%，46名來自英基學校協會（英基）屬下學校，英基今舉行傳媒簡報會。拔萃男書院、聖保羅男女中學、保良局蔡繼有學校分別佔17、13及6個（見表）。拔萃男書院17名狀元之中，12人留港升學，當中8人表示有意讀醫；至於其餘5人，則有3人負笈海外，兩人未定。

男拔其中一名狀元伍政宏（圖）計劃到倫敦政治經濟學院（LSE）修讀政治與國際關係。他解釋，希望透過課程了解社會運作、人與政府機構為何有不同的互動關係等。他說，本港社會對比2019年變化很大，但亦存很多未知之數，十分希望未來可回港貢獻社會，「始終想幫助社會的人」，縱目前本港落實《港區國安法》、「愛國者治港」等，他相信學生仍可在新時代抓緊各自的機遇。他續說，政府與市民關係差「眾所周知」，社會撕裂也是確實存在的問題，而雙方對彼此懷有怨恨，如政府希望在政局重新出發，必須正視問題，稱香港仍是充滿機遇、值得期待的地方。

留港讀法律：沒法治精神 沒今日香港

另一名狀元、計劃在港讀法律的李學儒表示，IB設「知識論」課程，強調批判性思考，認為修讀法律可以提升有關能力。被問及對本港目前法治狀况有何看法，他說，香港法律近年有所改變，但仍相信香港有法治，「沒有法治精神就沒有今日的香港」。

另一狀元計劃讀醫：有責任回饋社會

同樣計劃留港，並有意讀醫科的方景生稱，自己從小對科學有興趣，讀醫可發展對科學興趣之餘，也能拯救生命。經歷新冠肺炎疫情，有見本港醫療系統面對前所未有的挑戰，作為香港人，「絕對有責任回饋社會，貢獻這個生存17年的地方」。

另外，滬江維多利亞學校亦誕生3名IB狀元，3人均稱有意升讀醫科。狀元陳奐廷計劃在香港大學修讀醫科，期望在未來能拓展對病人的關顧和福祉，並推廣醫學教育；另外兩名狀元黎雪怡及黃芷翎則分別計劃赴倫敦帝國學院及澳洲修讀醫科。