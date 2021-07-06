升中81％首志願 10年高 校長：關注人口變化趨勢

92％首三志願 升2百分點

教育局昨日公布，今年共52,055名學生參與升中派位，比局方今年2月的估算少約1000人。今年在「自行分配學位」及「統一派位」階段（見圖），92%學生獲派首三個志願，按年微升2個百分點；81%獲派首志願，較去年升4個百分點。中學已於3月通知在「自行分配學位」階段獲取錄學生，當中65%獲派首志願學校。

若未滿意派位結果，學生可到心儀中學申請候補位（叩門），部分學校設筆試或面試（見表）。傳統名校聖若瑟書院明日接受叩門申請，校方稱約有10個叩門位，申請學生均獲安排應考中英數筆試，數學為英文卷。

九龍華仁書院亦有約10個叩門位，在「自行分配學位」階段曾參與該校面試的學生獲優先考慮，該校筆試內容涵蓋中英數3科，數學需以英文應考。

黃大仙中一生跌一成 校長稱續有「君子協定」

今年整體升中人口下跌，根據教育局數字，預料今年黃大仙區有約3300名升中學生，較去年少約一成。當區的李求恩紀念中學校長賴炳華說關注人口變化，惟「不想為收生搶學生」，區內中學一如以往有「君子協定」，盡量不取錄同區叩門學生，冀學校互相協調，渡過困境。他說暫未見有數字證實移民潮，但認為要留意有關趨勢。

學生今須領派位證 周四五註冊

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，今日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並於周四（8日）及周五（9日）前往獲派中學註冊。教育局提醒，若學生以及其家長或監護人均未能回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表，替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。