杜葉錫恩紀念館揭幕 二百萬籌建傳「真港人精神」

改造慕光書院校舍故居 融入校史 9月開放參觀

杜太1954年與第二任丈夫杜學魁及戴中創立「慕光中學」（其後易名為慕光英文書院），生前一直擔任校監。慕光英文書院校董會主席張雅麗說，2015年杜太臨離世前，她陪伴在杜太左右，當時心中萌生念頭，認為如此偉大的人，值得香港社會紀念，經商討後，決定把杜太故居改建成紀念館，讓公眾也可前來悼念。

校方因此籌備修建杜太生前的故居成為紀念館，並於2019年啟動募捐計劃。紀念館最終於今年初完工，花約200萬元。張雅麗說，校方至今已籌得100萬元，其餘部分則由校董會先墊支。她解釋，疫情下難公開舉辦籌款活動，但有信心紀念館今日正式開幕後，可以短時間達標。

還原書房擺設 舊生憶杜太「大愛」

校長梁超然介紹，紀念館分幾個展區，包括杜太的生平事迹、社會貢獻、學校的發展等，校方亦特意保留杜太生前的書房，並還原房間擺設。他說校方亦蒐集了幾十年來的教具，並聯絡校友捐贈紀念品。

身為校友、在校任教近30年的教師林麗萍捐出了25周年校慶紀念品作為展品。她形容杜太「好大愛」，憶述有同為舊生的同事對她說，當年讀書十分貧窮，杜太讓那位同事（當年仍是學生）住校內，並安排一些輕鬆的工作，讓同事可掙取少許生活費，表示相當敬佩杜太。

初中讀校史反貪 紀念館上課

隨紀念館建成，梁超然說，校方下學年起將於初中的生活與社會科加入校史及反貪元素，作為價值觀教育的一部分，並設計校本教材。屆時將到紀念館上課，希望學生可了解本港殖民地時代發生不公義、受壓迫的事，並透過杜太事迹了解何謂「真香港人精神」。不過課程不會特別提及杜太的政見。

首批導賞員學生擔任 未來邀校友

紀念館今日正式揭幕，梁超然表示，揭幕後還有修補工作並豐富展品，料今年9月才正式免費開放給公眾參觀。市民可打電話預約，暫定逢周六上下午共3個參觀時段。校方亦特意訓練學生擔任導賞員，首批導賞員為15名中四至中五學生，校方未來亦會讓校友及其他年級學生擔任。