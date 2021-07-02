大專機械人賽 中大科大雙冠軍

今屆比賽以春秋戰國時期的投壼遊戲為主題。各參賽隊伍需設計一個投箭及一個負責防守的機械人對賽。在限時3分鐘內，比賽隊伍控制投箭機械人，在外場將箭投入所屬隊伍的壺中，防守機械人在場內負責轉動箭壺桌，妨礙對手入壺。比賽以壺中箭的數量計算分數，得分最高或5個壼全得雙箭，即勝出賽事。

參賽醫科生：提供跨學科學習體驗

參賽的中大同學來自不同學系，包括工程學院、醫科、物理及精算學生。修讀人工智能課程的郭霖謙首次參賽，負責控制防守機械人。他稱，由設計、製造到測試機械人，合共花了大半年時間，有時更通宵工作，希望在機械人設計及操作穩定度能力臻完美。

醫學院3年級生馮雅蕾表示，現今醫學科技和工程技術可謂相輔相成，這個比賽正好給同學一次跨學科學習體驗，滿足她對機械人的興趣，亦有助於個人成長及專業發展。

比賽於6月20日在科學園舉行，共有7間大專院校共13支隊伍參賽。「箭無不勝」與科大團隊獲得雙冠軍。每年的冠軍隊伍將代表香港出戰「亞太廣播聯盟機械人大賽」。