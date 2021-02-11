教大助幼園STEM融入課程 介紹景點時 增教樂園設施滑輪系統

教大投放近1000萬元協助學界推行STEM教育，其中約300萬元推行「幼兒STEM學習和創客教育計劃」，協助幼稚園在原有課程加入STEM元素（見表）。參與的學校獲教大支援，包括規劃STEM課程及教學活動、提供教師培訓等。計劃去年7月展開，6間學校在上月完成首階段計劃。

曾憂學生太細 幼園校長：學生變主動

中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳）參加首階段計劃，校長鄭滿好說，初時她對計劃有猶豫，「幼稚園這麼年幼的小朋友，3至6歲是否可以推行STEM？」不過她觀課後發現，STEM課程令學生變主動、多發問，例如在高班（K3）設計食物保溫箱教學活動，原本教師只考慮保暖，有學生就提出要兼顧冷凍食品，故教師調整活動，與學生改為研究冷熱保溫箱。

老師「忍口」 讓學生撞板

鄭校長又說，推行STEM教育時，教師教學方法亦有變，譬如教師講解保溫物料，要「忍口」不直接提出答案，讓學生先觀察及蒐集物料。她又說，有學生自製保溫箱後試送外賣，結果倒瀉飲品，保溫箱濕透，而教師事前已知道學生的設計會「撞板」，但仍讓學生一試，她解釋因學校注重學習過程而非結果。

不少中小學推動STEM教育時，花費買設備讓學生砌機械人或學編程。教大學術及首席副校長李子建說，生活中很多事情蘊含STEM課題，學校只要花點心思在課程新增科技或工程元素，毋須耗費太多，就能引進STEM教育。他又說，計劃旨在讓幼兒探究及解難，並嘗試在失敗中學習。

鄭校長說，日後會將STEM元素加進學校其他課程，但她說由於大多幼稚園教師非理科出身，科學專科知識較薄弱，未來教師需進修相關知識。