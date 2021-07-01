陳弘毅引美國為例：港人認識國家憲法合理

公民科設三大主題，學校9月先教授「『一國兩制』下的香港」，當中涉及憲法和《基本法》內容。昨日講座以國家憲法為主題，有參與的教師說憲法複雜，關注在課堂教師應多深入教授憲法。

建議多講憲法序言 稱專政非負面

陳弘毅建議，教師可分配相當大比例時間講解憲法序言，因為序言反映憲法肯定的價值取向、如何理解中國現代史、國家現時目標等。憲法序言提到「工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政，實質上即無產階級專政」，陳說現時有人視「專政」為負面詞，但他解釋「人民民主專政」屬社會主義用語，故「專政」一詞在此理解非負面。

陳指出，憲法第52及54條與香港特別相關，適用於本港的中國公民，上述兩條條文分別提到中華人民共和國公民有維護國家統一的義務，及有維護祖國安全、榮譽和利益的義務。他續稱，《港區國安法》一定程度上基於上述兩條文。

有教師問陳弘毅在國安法下，本港行政機關是否不受司法機關限制。陳稱根據國安法，某些情况例如維護國家安全委員會所作決定不受司法覆核，但不表示行政機關根據國安法而作的所有決定，均不受覆核。