考評局精簡12科要求 保留英文口試 DSE明年續停中文口試

保留口試為充分訓練英語會話

考評局繼年初公布取消或精簡明年DSE部分科目的校本評核（SBA），昨再進一步公布精簡12科DSE公開考試部分，包括取消中文口試、精簡筆試要求（見表）。

去年及今年的中英文科口試均取消，而明年則只取消中文口試。考評局昨回覆查詢時解釋，取消中文科口試可釋出課時，讓師生集中準備其他卷別，尤其卷一的指定考核篇章需要較多課時教學。至於英文口試獲保留原因，考評局稱，有關評核的成績對考生、大學或僱主等均甚具參考作用，保留口試可讓學校和學生繼續有充分機會訓練英語說話能力。

58%校建議取消 稱利調配時間

香港中學校長會主席連鎮邦稱，今年1月下旬向全港中學發問卷，獲199校回覆，58%建議取消明年中文口試，28%稱視乎疫情，12%建議保留，校長會將結果交予考評局、教育局，他認為昨日考評局公布有回應學校意見。他稱，歡迎精簡各科DSE安排，「大家都想像到，疫情去年至今已17個月，今年中五、明年DSE生，由中四起已受影響，面授時間減少」，認為有關調節是體恤學生壓力而作彈性安排。

連鎮邦又表示，考評局比去年提早了公布DSE精簡安排，讓學校盡早配合，以其校為例，中五年終學校考試仍設中文口試，但知道明年DSE取消中文口試後，便可調配時間及暫停

口試訓練。

教協理事：只取消中文 理由奇怪

教協理事、資深中文科教師張珉聰認為，取消口試屬預料之內及合情理的安排，因一直有同工反映不夠課堂時間練習，但就不理解為何只取消中文，而英文口試保留，認為考試局的理由「奇怪」。張稱，對讀寫能力較弱學生，口試是「保本卷」，缺少了口試難評估對學生影響。