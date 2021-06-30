亞氏保加症及情緒病煎熬 浸大女生藉音樂助己助人

Teresa小時候不知有亞氏保加症，如一般學生在主流學校成長，但漸漸發現不妥，「一直以來只覺自己相當固執，與同學相處也不太好，甚至被排擠，自己也不願與人接觸，被教師形容為起了一幅牆，那時開始覺得自己有問題」。

患躁鬱現幻聽想過自殺

讀高中時，她正式確診患亞氏保加症，初時情緒較低落，不願與他人接觸，「寧願困住自己」，後來更確診過抑鬱、躁鬱症，最差情况出現幻聽、自殺念頭及自殘行為。她憶述當年身邊同學也不願接觸自己，因自己手上有自殘痕迹，同學對她避之則吉，說「不要惹到她（Teresa）」。

Teresa高中時入院治療約半年時間，當時正籌備演奏級的考試，一度萌生放棄的念頭。不過她的音樂科教師及鋼琴導師不斷支持及鼓勵她完成考試，「如果不是（老師鼓勵），我相信我走不到今日，成為音樂系的學生」。

住院彈琴獲院友欣賞

打開話匣子

她續說，有次於院內彈奏鋼琴時，不少院友突然圍着她，稱「你彈得很好聽，令我（院友）覺得好像開心了」。Teresa因此與院友打開了話匣子，對方亦因音樂更認識自己。以往被同學排擠的她與院友藉着音樂建立了友誼。她自己也會以音樂抒發感情，包括創作歌曲，讓自己覺得心情好過一點，「找人（陪伴）是一個方法，但總不會24小時也有人陪着你，但音樂可以」。

冀投身主流學校教音樂

用自身經驗與學生同行

直到現在，Teresa說情緒仍會毫無預兆突然來襲，「令自己好累，也沒有動力做事」。不過，這一切無阻她向夢想進發，Teresa未來希望投身主流學校當音樂教師。她解釋，從自己經驗所得，患情緒及精神病學生在主流學校並沒太多適當支援，同學甚至教師也有誤解，希望以自身經驗與學生「同行」。Teresa努力不懈的經歷，使她獲第九屆司徒華好學生獎。

血癌康復學生盼做社工

另一名同讀浸大的司徒華好學生獎得獎者、社會工作學士四年級生袁嘉鎂，於中五確診血癌，因治療影響學業而要重讀中五及中六，更曾因治療後全身疼痛，四天四夜無法入睡。嘉鎂目前雖已康復，但因治療服用類固醇引發骨枯，日後要進行換骹手術。她雖經歷艱辛抗病歲月，但未言棄，未來盼成為社工，為他人注入正能量。