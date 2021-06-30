吳基培卸任中大副校 修例風波顯親民形象

中大學生會臨時行政委員會主席馬活言說，吳基培一直與學生有溝通，是少數接觸學生的校方高層，亦令學生感受到其願聆聽意見，形容對方「比較正常」、「講啲人話」，角色猶如校方與學生之間的橋樑。馬認為，吳基培在反修例運動期間工作表現「不錯」，與校長段崇智相比，吳較受學生歡迎。不過，他說吳基培始終是學校高層，工作上與學校站在同一方，若10分滿分他為吳的工作評6、7分。

同赴衝突現場溝通

橋樑角色較段崇智受歡迎

吳基培平日鮮有受訪，他於去年3月刊出的《大學線》訪問，稱希望成為同學的「同行者」，以自身分享提點同學，助他們摸索人生方向。對於任內處理不少爭議事件，他稱堅信和同學坦誠溝通的重要。

另一副校霍泰輝退休

中大昨公布高層調動，7名副校長中，吳基培與兒科學系兒科講座教授霍泰輝均是8月1日卸任，中大對二人就任副校長期間的辛勤服務與傑出貢獻深表感謝。校方昨回覆本報稱，吳基培會於化學系繼續教學及研究，而霍泰輝則會退休。翻查資料，吳基培2011至2017年出任協理副校長，之後任副校長；霍泰輝2013起出任副校長。

他們的職位將由陳德章、汪寧笙（Professor Nicholas Rawlins）接任。陳德章現為中大醫學院李樹芬腫瘤學講座教授、研究院長，以及伍宜孫書院院長，曾任中大醫學院副院長（外務）及腫瘤學系主任。

汪寧笙是晨興書院院長，亦是行為神經學家，研究包括記憶神經基礎、腦退化、痛楚及焦慮，現為牛津大學行為神經科學榮休教授。

中大副校長（策略發展）、生物醫學學院生物醫藥科學講座教授陳偉儀則獲再續任3年，繼續履行現時職務。