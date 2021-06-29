應用學位課程先導計劃 4課程入選

東華老年學兼具保健員資格

東華學院2017/18學年開辦的應用老年學，獲納入「應用學位課程先導計劃」，學額50個。該校護理學院院長孫桂萍稱，計劃之後增設「mature entry」（年長生申請）彈性收生，如申請人具3年或以上工作經驗，如曾在院舍、保健中心任職，達一定英文水平、基本學術要求，可獲個別考慮。

孫桂萍又稱，學生完成現有課程可獲學士資歷，但轉為應用學位課程後，會加入保健員訓練內容，學生讀完4年畢業，將同時獲社會福利署認可的保健員牌照。

公大科技學院院長王富利表示，檢測和認證應用學位課程的收生準則將富彈性，除學術成績外，亦考慮專業知識等不同因素，大學將在現時相關課程結構和內容基礎上，投放額外資源添置器材及人手，並着重學生走出課室到不同機構參加實習培訓。

明愛專上最快3年獲護理學士

明愛專上學院稱，初步計劃護理學應用學位將設約120個學額，已具備高級文憑學歷的申請者，將可最快3年獲護理學榮譽學士資歷。THEi稱會繼續與業界緊密合作，增潤相關課程的工作綜合學習及業界協作項目安排，增強學生的應用實踐能力，並因應計劃細節，發展「專業為本」的學士學位課程。