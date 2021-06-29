公大易名新校徽 寓意學生社會一體

顏色含青出於藍之意

新校徽設計歷時約半年，校方經投標後聘請了陳幼堅設計公司創辦人兼創意總監陳幼堅為大學設計新校徽，並由負責遴選校徽的委員會選出設計。委員會成員約40人，包括學校管理層及學生代表等，委員會最終從16個設計中選出新校徽。

設計師陳幼堅說，新校徽採用了與舊校徽相似的青綠色及藍色，而字母亦特意選了小寫，而非大寫（captial letters），希望可帶出年輕、活力及時尚的感覺。

英文小楷冀展現時尚感

校長林群聲表示，有信心今年9月1日可採用新校名及新校徽，並形容新校徽「直接、簡潔」。他指更換校名及校徽不影響辦學初心，大學目標仍是提供優質教育。他續說，公大成立初期以遙距課程為主，學校未來亦會成立新的學院，專責統籌所有遙距課程，在未來學校教學及策略發展方面亦會考慮有關意見。

此外，林群聲表示，校方已成立委員會專責統籌國安教育，研究如何在課程加入國安教育的元素，不過有關決定須有不同學院及委員會共同參與，包括學生。至於肇慶分校方面，他說整體進展順利，但校方暫未獲內地發出批文。