調查指普通話水平降 內地學者倡融入DSE 中學校長：不宜列必考 可納校外試

調查機構具國家教育部背景

顧問：每個朝代都統一語言

機構GAPSK舉辦的普通話水平考試，獲國家教育部港澳台辦公室批辦。GAPSK語文推廣委員會分析2018年至今年應考該試考生的表現，中小學組成績均下跌。小學組在考核拼音知識的筆試，平均分由40.4跌至34.4（滿分50）；中學組筆試平均分跌3%至40.3分。委員會認為，小學組成績明顯下降是因疫下長時間停課，影響學習，而家長重視普通話的程度亦影響學生成績。

近年有學校由普教中改成粵教中，GAPSK首席學術顧問、北京大學婦女研究中心研究委員張丹說，相關學校或受政治影響，她認為轉回粵教中做法「不明智」。她稱，每個朝代都努力推動統一語言，「沒有統一的文字、語音，這個國家不會強大」，認為本港推廣普通話是「必須的」。

本港中小學設普通話科，所有學生均須修讀，而DSE考生毋須應考普通話。張丹認為本港需要政策配合推廣普通話，包括增加學校普通話堂、DSE將普通話列為必考等。

新界校長會：須加強普通話語境

新界校長會主席、中學校長邱少雄說，普通話在港愈來愈重要，而學懂普通話可成為學生的技能。他說，DSE受國際認可，未必適合將普通話列為必考，但建議中學可參考部分大學做法，要求學生畢業前應考校外的普通話水平試，並考取一定成績，冀能讓學生在普通話達基本水平，以便日後與人溝通。邱又認為，學校現有足夠普通話堂，但要加強校內普通話語境。