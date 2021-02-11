迪園變身STEM教室 學生邊玩邊學物理

課程設計扣連機動遊戲

教師先考察園內環境

香港迪士尼樂園迪士尼教育、商務及特別項目策劃統籌高級總監吳韻琴說，樂園一直向學生提供動畫、科學、物理等課程，因應STEM學習需要，故邀請協和小學（長沙灣）設計STEM課程。

協和小學（長沙灣）設校本STEM課程，但校方稱不能直搬課程到樂園。該校副校長鄭俊傑解釋，學校環境由教師主導，設備、課室布置等均由教師控制，但在樂園教師無法額外增添投影機等教學設施，故設計課程的教師要走遍樂園，了解STEM學習內容如何結合園內遊樂設施及迪士尼主題元素。

迪園重開以來數十小學參與

用教局津貼為學生購門票

在約3小時的STEM課程，參與學生可透過做小實驗、樂園遊樂設施等學習STEM知識（見表）。校長蔡世鴻說，小學生學習STEM時應着重「S」（Science，科學），以助學生日後銜接中學科學堂，亦讓他們有科學知識基礎學習科技及工程，校方為樂園設計的課程亦以科學內容為主。

該校花一年設計課程，在2019年10月推出，惟遇上疫情樂園長時間關閉，至今年2月中重開至今，有數十間小學參加該STEM課程。協和小學（長沙灣）亦運用教育局的全方位學習津貼，為學生購買門票參與樂園STEM課程。

教育局每學年向中小學發放全方位學習津貼，金額按學校班數釐定，以24班小學為例，本學年獲約76萬元全方位學習津貼。教育局回覆稱受疫情影響，明白部分已計劃的全方位學習活動可能延期或取消，為支援學校，局方去年11月起每月推出「新常態全方位學習巡禮」，分享全方位學習活動示例。

局方又稱，學校須按津貼所訂目標，擬備運用津貼計劃，並將該學年計劃載於學校周年計劃，交由校董會審批；亦須每年向局方呈交經審核帳目。