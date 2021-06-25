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2021年6月25日星期五
中六生離港升學去年增四成 7人中1人負笈 最多人去內地台灣
田之楠離任港大副校 港大：校長感謝貢獻
通識科行政長官教學獎從缺 教局：無人達標
周守仁離任華仁校監 校方贈畫
周守仁離任華仁校監 校方贈畫
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【明報專訊】香港華仁書院早前舉行年終感恩彌撒，校方之後向校監、候任天主教香港教區主教周守仁（中）送上禮物，包括一幅畫作。周守仁是港華、九華的校監，他早前宣布本學年完結後會離任。
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