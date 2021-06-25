教育

周守仁離任華仁校監 校方贈畫

【明報專訊】香港華仁書院早前舉行年終感恩彌撒，校方之後向校監、候任天主教香港教區主教周守仁（中）送上禮物，包括一幅畫作。周守仁是港華、九華的校監，他早前宣布本學年完結後會離任。

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