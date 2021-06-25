田之楠離任港大副校 港大：校長感謝貢獻

港大昨回覆本報查詢時稱，港大暫任副校長（大學拓展）田之楠的兩年任期已於上月底屆滿，他現時為署理副校長（大學拓展）。

田續任工程學院講座教授 署理副校

港大發言人續稱，田之楠會繼續出任工程學院講座教授，並將主力發展一項在特區政府InnoHK創新香港研發平台下成立的主要科研項目的研究與發展工作，稱港大校長張翔衷心感謝田之楠在擔任副校長期間對大學的貢獻。

學生會長郭永皓表示，田的職務較少與學生直接接觸，惟田於中央管理小組（SMT）中較平易近人。他稱田突然離任，難免惹人聯想大學管理層之間出現關係問題，甚至與大學或即將推行國安教育有關，對此擔憂。

目前港大領導層之中，副校長（環球事務）一職從缺（見表）。港大曾就副校長（大學拓展）一職於2016年底展開全球招聘，惟未有適合人選，職位懸空近兩年。校長張翔其後於2019年5月委任曾任工程學院院長田之楠暫任副校長（大學拓展）。他職責帶領和協調大學發展工作，並增加大學國際關係。