中六生離港升學去年增四成 7人中1人負笈 最多人去內地台灣

4.4萬全日制生受訪 6009人離港升學

教育局每年做中六學生出路統計調查，經日校蒐集中六畢業生升學資料，包括中六畢業生10月時的升學和就業情况、升學課程類別等。2020年中學日校中六畢業生約有4.5萬人，當中4.4萬名學生經學校回應問卷調查，佔總數97.5%。

調查顯示，去年離港升讀全日制專上或大學課程的中六生比2019年大幅增加四成至6009人，即每7名畢業生中，有1名會離港升學。反觀2019年人數，2019年只有4249人到外升學，較2018年的4468人反而少4.9%。（見表）

據地區分布，去年最多畢業生升學的地區為內地，有1877人；其次為台灣，有1577人。增幅最高的升學地點為加拿大，由2019年135人增加1倍至去年270人；赴台升學人數升幅亦十分顯著，去年人數比2019年增加680人，升幅達75.8%，而內地升學人數亦上升了648人（52.7%）。

學友社料今年進一步上升

學友社學生輔導顧問吳寶城說，自2019年社會事件，有家長或學生因對本港高等教育、社會環境、政治等不滿而離港。本港各年級包括中六畢業生均現海外升學潮。他說，去年新冠疫情初爆發，或令部分學生卻步，預料今年數字會進一步上升。對於較多學生到內地或台灣升學，他解釋，不少學生早前或沒有計劃離港，霎時未有資金及心理準備，故會選擇成本較低、距離較近的內地及台灣為升學地點。他續說，港生較難於中學階段半途轉讀內地或台灣的學校，但要轉讀歐美等地區的寄宿學校相對較易，有計劃到海外的學生毋須留待文憑試後才離港，故就中六畢業生而言，內地及台灣的升學數字較其他地區為高。